Un superbe défi à venir pour Stan Wawrinka

Stan Wawrinka (ATP 51) n’a pas failli. Le Vaudois a conclu son premier tour du Masters 1000 de Cincinnati devant Brandon Nakashima (ATP 73) interrompu la veille alors qu’il menait 6-3 6-7 5-2.

Stan Wawrinka est resté moins de huit minutes sur le court pour gagner à 15 son jeu de service à 5-3 et pour s’imposer au final après 2h37’ de jeu. Cette victoire lance parfaitement sa tournée américaine. Elle lui offre, surtout, un deuxième tour alléchant contre le no 10 mondial Frances Tiafoe. Très complices sur le Circuit, le Suisse et l’Américain s’affronteront pour la quatrième fois. Stan Wawrinka mène 3-0 dans ses face-à-face au joueur du Maryland, demi-finaliste l’an dernier de l’US Open et titré cette année sur terre battue à Houston et sur gazon à Stuttgart.

Stan Wawrinka ne partira pas battu d’avance ce mercredi. Le Vaudois a souvent su tirer son épingle du jeu à Cincinnati avec une demi-finale et trois quarts de finale.

/ATS