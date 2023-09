Un tableau qui s'est ouvert pour Belinda Bencic

Comme l’extraordinaire Dominic Stricker, Belinda Bencic (no 15) sera, elle aussi, au rendez-vous des huitièmes de finale de l’US Open. Avec l’ambition d’aller encore beaucoup plus loin.

La Championne olympique s’est imposée 7-6 (7/1) 2-6 6-3 devant la Chinoise Lin Zhu (WTA 44) pour atteindre une quatrième fois ce stade de la compétition à New York où elle fut demi-finaliste il y a quatre ans. Ce dimanche, Belinda Bencic sera opposée à Sorana Cirstea (no 30). La Roumaine a éliminé la no 4 mondiale Elena Rybakina pour ouvrir peut-être le tableau à Belinda Bencic. Une Belinda Bencic qui reste sur une victoire face à Sorana Cirstea, l’an dernier au premier tour de ce même US Open...

Tous les feux sont donc au vert pour Belinda Bencic qui a su s’extraire du piège tendu par Lin Zhu. Victorieuse de l’ancienne no 1 mondiale Victoria Azarenka au premier tour, la Chinoise a vraiment poussé la Saint-Galloise dans ses derniers retranchements. 'J’ai dû vraiment me battre pour m’en sortir', avoue Belinda Bencic qui n’a pas caché son soulagement lorsque le coup droit de son adversaire est sorti des limites du court sur la balle de match tombée après 2h39’ de jeu.

Vendredi, Belinda Bencic a gagné pour la douzième fois déjà cette année un match qui est allé à la limite des trois sets. Si elle peut se livrer pleinement sur le plan physique comme cela semble être le cas cette quinzaine à New York, elle est capable de renverser des montagnes dans cette ambiance si particulière de Flushing Meadows qu'elle adore. Avec Sorana Cirstea en huitième de finale puis Karolina Muchova (no 10) ou Xinyu Wang (WTA 53) en quart, le parcours qui doit l’emmener vers le dernier carré n’a rien d’insurmontable.

/ATS