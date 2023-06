Une barre beaucoup trop haute pour Céline Naef

La barre était trop haute pour Céline Naef (WTA 202). La jeune Schwatzoise a été désarmée devant Veronika Kudermetova (WTA 14) en quart de finale à Bois-le-Duc.

Sur le gazon néerlandais, Céline Naef, qui fêtera ses 18 ans le 25 juin et qui disputait son premier tournoi sur le Circuit, s'est inclinée 6-3 6-2 devant la Russe, demi-finaliste ce printemps des WTA 1000 de Madrid et de Rome. Coupable de sept doubles fautes pour concéder à quatre reprises son service, Céline Naef n'a pas pu vraiment peser sur cette rencontre face à la tête de série no 1 du tableau.

Cette défaite sans appel ne doit pas gommer le lumineux souvenir de ses deux premières victoires contre Venus Williams et Caty McNally. Elles lui permettront surtout de gagner près de 35 rangs dans le prochain classement de la WTA.

/ATS