Une barre trop haute pour Céline Naef et Leandro Riedi

La Suisse n'a pas gagné à Nice une cinquième Hopman Cup. Céline Naef et Leandro Riedi se sont logiquement inclinés 2-0 devant la Croatie en finale.

Finalistes bien inattendues après leur succès devant le Danemark et la France, la Schwtzoize et le Zurichois n'ont pas pesé lourd en finale devant deux joueurs bien aguerris. On veut parler, bien sûr, de Donna Vekic et de Borna Coric. Dans le premier simple, Donna Vekic s'est imposée 6-3 6-4 devant Céline Naef en 1h26'. Borna Coric s'est montré plus expéditif encore avec une victoire 6-1 6-4 en 1h19' face à Leandro Riedi.

On ne peut pas vraiment reprocher grand-chose aux deux représentants de Swiss Tennis dans la mesure où la barre était placée très haut dimanche. On regrettera toutefois leur fébrilité en fin de match. Céline Naef a lâché trop facilement son service à 4-4 au second set alors que Leandro Riedi devait commettre deux doubles fautes dans le dernier jeu...

Jakob Hlasek, Manuela Maleeva-Fragnière, Roger Federer, Martina Hingis et Belinda Bencic avaient offert à la Suisse la victoire dans cette épreuve qui était organisée à Perth en début d'année avant cette première édition à Nice. Reconnue par la Fédération internationale, la Hopman Cup a toujours été considérée comme un tournoi-exhibition.

