Une défaite sans appel pour Marc-Andrea Hüsler

Les semaines commencent à se suivre et à se ressembler malheureusement pour Marc-Andrea Hüsler (ATP 48). Comme à Rotterdam, le Zurchois n'a pas passé le cap du premier tour à Marseille.

Le gaucher s'est incliné 6-3 6-2 en à peine une heure devant Grégoire Barrère (ATP 58). Face à un Français qui traverse sans doute la plus belle période de sa carrière, Marc-Andrea Hüsler est resté très loin du compte. Il ne s'est ainsi procuré aucune balle de break sur les onze jeux de service de son adversaire. Il a concédé son engagement à trois reprises, au deuxième jeu du premier set, à 2-2 et à 2-4 dans le second.

Stan Wawrinka demeure pour l'instant le seul Suisse qualifié pour les huitièmes de finale. Leandro Riedi et Alexander Ritschard tenteront de le rejoindre en soirée.

/ATS