Une finale Auger-Aliassime - Rublev

Le jeu de massacre se poursuit au Masters 1000 de Madrid ! Après les forfaits de Jannik Sinner et et la blessure de Daniil Medvdev, Jiri Lehecka (no 30) a, à son tour, jeté l’éponge.

Le Tchèque a été contraint à l’abandon en demi-finale face à Félix Auger-Aliassime (ATP 35) à 3-3 au premier set. Touché apparemment à une hanche, Jiri Lehecka n’a pas insisté très longtemps avant de renoncer. Le 'bourreau' de Rafael Nadal n’a pas pu cacher ses larmes à sa sortie du court.

Double vainqueur des Swiss Indoors, Félix Auger-Aliassime disputera dimanche sa première finale dans un Masters 1000. Il sera opposé à Andrey Rublev (no 7) qui n’a laissé aucune chance à Taylor Fritz (no 12). Malgré un break concédé d’entrée, le Russe s’est imposé 6-4 6-3. Celle du simple dames opposera samedi la no 1 mondiale Iga Swiatek à sa dauphine Aryna Sabalenka.

/ATS