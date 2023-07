Une grande performance de Stan Wawrinka

Formidable Stan Wawrinka ! Le Vaudois s’est hissé en finale du tournoi ATP 250 d’Umag au terme d’un match d’une très grande facture.

Avec un service de plomb, un coup droit qui a fusé à merveille et une main qui lui a permis de gagner des points magnifiques, le Vaudois a livré sans doute son meilleur match de l’année pour s’imposer 6-3 6-4 devant Lorenzo Sonego (ATP 43). Entre le Wawrinka qui s’était fourvoyé à Gstaad jeudi dernier contre Jaume Munar et celui dans la nuit croate de samedi face au puncheur italien, c’était bien le jour et la nuit.

A la faveur de ce succès qui ne souffre vraiment aucune discussion, le triple vainqueur en Grand Chelem affrontera ce dimanche dès 20.00 l’Australien Alexei Popyrin (ATP 90) dans la 31e finale de sa carrière. Il visera un 17e titre, le deuxième à Umag... dix-sept ans après sa première victoire et, surtout, le premier depuis son doublé au Geneva Open en 2017. Sa dernière finale fut malheureuse avec une défaite en indoor à Anvers en 2019 devant Andy Murray dans une rencontre qu’il aurait dû gagner mille fois.

Face à Sonego, Stan Wawrinka a signé un premier break à 4-3. Le second est tombé au sixième jeu du second set. Rattrapé sans doute par la tension, il a eu dans les deux sets un peu de peine à conclure son dernier jeu de service. Mais l’essentiel demeure : il a joué un très grand tennis. On lui demandera de le faire un jour de plus contre Alexei Popyrin qu'il rencontrera pour la première fois.

