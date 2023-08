Une performance de choix pour Dominic Stricker

Dominic Stricker (ATP 128) récidive. Comme à Wimbledon, le Bernois s’est qualifié pour le deuxième tour de l’US Open à la faveur d’un succès contre Alexei Popyrin (ATP 41).

A un point de l’élimination au deuxième tour des qualifications devant l’Espagnol Pablo Llamas Ruiz, Dominic Stricker s’est imposé 6-3 6-4 3-6 6-3 après 2h40’ de jeu pour s’offrir mercredi un beau défi contre le no 7 mondial Srefanos Tsitsipas. Face à l’Australien, récent vainqueur de Stan Wawrinka en finale du tournoi d’Umag, le gaucher fut le joueur le plus incisif et le plus complet.

Il a, ainsi, tenu parfaitement son service jusqu’au huitième jeu du troisième set. Mais il a su parfaitement rebondir après la perte de cette manche avec le gain des... cinq premiers jeux du quatrième set. Avec 43 ponts gagnés sur les 54 joués derrière sa première balle, il a témoigné d’une très grande maîtrise tout au long de cette rencontre. Comme s’il avait franchi un cap.

Avec ce succès probant, Dominic Stricker peut, pourquoi pas, nourrir certaines ambitions face à Stefanos Tsitsipas, qui a écarté au premier tour Milos Raonic (6-2 6-3 6-4). Le Grec, en effet, n’a encore jamais passé le cap de la première semaine à New York jusqu’à présent en cinq participations au tournoi.

