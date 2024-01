Une première demi-finale à Melbourne pour Coco Gauff

Coco Gauff (no 4) s’est qualifiée dans la douleur pour sa première demi-finale à l’Open d’Australie. L’Américaine n’a, en effet, pas vraiment convaincu face à Marta Kostyuk (WTA 37).

Elle s’est imposée 7-6 (8/6) 6-7 (3/7) 6-2 face à l’Ukrainienne après 3h08’ de jeu et 51 fautes directes. La Championne de l’US Open a eu le mérite de sauver deux balles de set lors de la première manche au cours de laquelle elle a été menée 5-1. Après un moment d’égarement à l’instant de servir pour le match à 5-3 au deuxième set, elle a su retrouver ses esprits pour forcer la décision sans difficultés majeures dans la troisième manche.

Invaincue cette année en dix rencontres – elle a cueilli le titre à Auckland avant cet Open d’Australie -, Coco Gauff sera opposée jeudi à la gagnante de la rencontre entre la tenante du titre Aryna Sabalenka (no 2) et la Tchèque Barbora Krejcikova (no 9). Elle a tout intérêt à élever le curseur si elle entend remporter cette demi-finale.

/ATS