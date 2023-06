Une « première » depuis 2012 pour le tennis US masculin

Le tennis masculin américain retrouve peu à peu des couleurs.

Avec Taylor Fritz 8e et Frances Tiafoe désormais 10e, les Etats-Unis placent deux de leurs joueurs dans le top 10 du classement ATP pour la première fois depuis mai 2012.

Frances Tiafoe (25 ans) se retrouve pour la première fois parmi les dix meilleurs du monde à la faveur de son sacre dans le tournoi de Stuttgart, où il a effacé une balle de match en finale face à Jan-Lennard Struff. Le demi-finaliste du dernier US Open figurait à la 19e place début janvier.

Tiafoe et Taylor Fritz sont le premier duo d'Américains à prendre place dans le top 10 de la hiérarchie depuis Mardy Fish et John Isner le 7 mai 2012. Le tennis masculin US attend un titre du Grand Chelem depuis l'US Open 2003 et le sacre de son dernier no 1 mondial en date, Andy Roddick.

/ATS