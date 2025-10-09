Une première pour Rinderknech en Masters 1000

La belle histoire se poursuit également pour Arthur Rinderknech (ATP 54) dans le Masters 1000 ...
Une première pour Rinderknech en Masters 1000

Une première pour Rinderknech en Masters 1000

Photo: KEYSTONE/EPA/ALEX PLAVEVSKI

La belle histoire se poursuit également pour Arthur Rinderknech (ATP 54) dans le Masters 1000 de Shanghai. Le Français a rejoint son cousin monégasque Valentin Vacherot dans le dernier carré.

Arthur Rinderknech a dominé le no 13 mondial Felix Auger-Aliassime 6-3 6-4 vendredi en quart de finale. Il disputera ainsi à 30 ans sa première demi-finale dans un Masters 1000, comme Valentin Vacherot qui défiera Novak Djokovic samedi. Rinderknech se frottera à Alex De Minaur ou Daniil Medvedev en demi-finale.

Le 8e de finaliste du dernier US Open a maîtrisé son sujet face au Canadien Felix Auger-Aliassime, s'imposant en moins de 90 minutes. Il a converti les deux opportunités qu'il s'est offertes sur le service adverse, écartant quant à lui les trois balles de break auxquelles il a dû faire face.

/ATS
 

