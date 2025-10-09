Une première pour Rinderknech en Masters 1000

La belle histoire se poursuit également pour Arthur Rinderknech (ATP 54) dans le Masters 1000 de Shanghai. Le Français a rejoint son cousin monégasque Valentin Vacherot dans le dernier carré.

Arthur Rinderknech a dominé le no 13 mondial Felix Auger-Aliassime 6-3 6-4 vendredi en quart de finale. Il disputera ainsi à 30 ans sa première demi-finale dans un Masters 1000, comme Valentin Vacherot qui défiera Novak Djokovic samedi. Rinderknech se frottera à Alex De Minaur ou Daniil Medvedev en demi-finale.

Le 8e de finaliste du dernier US Open a maîtrisé son sujet face au Canadien Felix Auger-Aliassime, s'imposant en moins de 90 minutes. Il a converti les deux opportunités qu'il s'est offertes sur le service adverse, écartant quant à lui les trois balles de break auxquelles il a dû faire face.

/ATS