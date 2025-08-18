Une première victoire dans l'Ohio pour Iga Swiatek

Moins de deux mois après son sacre à Wimbledon, Iga Swiatek a enlevé le WTA 1000 de Cincinnati ...
Une première victoire dans l'Ohio pour Iga Swiatek

Une première victoire dans l'Ohio pour Iga Swiatek

Photo: KEYSTONE/EPA/MARK LYONS

Moins de deux mois après son sacre à Wimbledon, Iga Swiatek a enlevé le WTA 1000 de Cincinnati pour la première fois. En finale, la Polonaise s'est imposée 7-5 6-4 devant Justine Paolini.

Iga Swiatek (24 ans) est ainsi parfaitement lancée en direction de l'US Open, le dernier tournoi du Grand Chelem de l'année, qu'elle avait remporté en 2022 et qui débute dimanche à New York. Dans l'Ohio, la Polonaise a soulevé le 24e trophée de sa carrière, le 11e en WTA 1000, une catégorie où seule Serena Williams compte plus de titres (13). Cette victoire va, par ailleurs, lui permettre de ravir la 2e place du classement WTA à Coco Gauff pour toutefois rester à 3000 points de la no 1 mondiale Aryna Sabalenka.

Face à l'Italienne, la Polonaise a perdu les trois premiers jeux de la finale avant d'exercer un très net ascendant. Au fil des jeux, son succès semblait inéluctable, Malgré tout son courage, Justine Paolini a concédé sa sixième défaite en six rencontres devant Iga Swiatek.

/ATS
 

Actualités suivantes

Masters 1000 de Cincinnati: Alacaraz sacré sur abandon de Sinner

Masters 1000 de Cincinnati: Alacaraz sacré sur abandon de Sinner

Tennis    Actualisé le 18.08.2025 - 21:57

Tournoi WTA 250 de Cleveland: Jil Teichmann qualifiée

Tournoi WTA 250 de Cleveland: Jil Teichmann qualifiée

Tennis    Actualisé le 18.08.2025 - 22:24

Iga Swiatek en finale après un succès contre Elena Rybakina

Iga Swiatek en finale après un succès contre Elena Rybakina

Tennis    Actualisé le 17.08.2025 - 21:51

Alcaraz rejoint Sinner en finale à Cincinnati

Alcaraz rejoint Sinner en finale à Cincinnati

Tennis    Actualisé le 17.08.2025 - 07:19

Articles les plus lus

Stan Wawrinka stoppé en demi-finales à Cancun

Stan Wawrinka stoppé en demi-finales à Cancun

Tennis    Actualisé le 17.08.2025 - 07:07

Alcaraz rejoint Sinner en finale à Cincinnati

Alcaraz rejoint Sinner en finale à Cincinnati

Tennis    Actualisé le 17.08.2025 - 07:19

Iga Swiatek en finale après un succès contre Elena Rybakina

Iga Swiatek en finale après un succès contre Elena Rybakina

Tennis    Actualisé le 17.08.2025 - 21:51

Tournoi WTA 250 de Cleveland: Jil Teichmann qualifiée

Tournoi WTA 250 de Cleveland: Jil Teichmann qualifiée

Tennis    Actualisé le 18.08.2025 - 22:24

Jannik Sinner met fin au joli parcours de Térence Atmane

Jannik Sinner met fin au joli parcours de Térence Atmane

Tennis    Actualisé le 16.08.2025 - 22:55

Stan Wawrinka stoppé en demi-finales à Cancun

Stan Wawrinka stoppé en demi-finales à Cancun

Tennis    Actualisé le 17.08.2025 - 07:07

Alcaraz rejoint Sinner en finale à Cincinnati

Alcaraz rejoint Sinner en finale à Cincinnati

Tennis    Actualisé le 17.08.2025 - 07:19

Iga Swiatek en finale après un succès contre Elena Rybakina

Iga Swiatek en finale après un succès contre Elena Rybakina

Tennis    Actualisé le 17.08.2025 - 21:51

WTA 1000 à Cincinnati: la numéro un mondiale sortie

WTA 1000 à Cincinnati: la numéro un mondiale sortie

Tennis    Actualisé le 15.08.2025 - 21:07

Wawrinka se hisse en demi-finales à Cancun

Wawrinka se hisse en demi-finales à Cancun

Tennis    Actualisé le 16.08.2025 - 07:11

Jannik Sinner met fin au joli parcours de Térence Atmane

Jannik Sinner met fin au joli parcours de Térence Atmane

Tennis    Actualisé le 16.08.2025 - 22:55

Stan Wawrinka stoppé en demi-finales à Cancun

Stan Wawrinka stoppé en demi-finales à Cancun

Tennis    Actualisé le 17.08.2025 - 07:07