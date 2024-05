Une promenade de santé pour Carlos Alcaraz

Carlos Alcaraz, candidat au trophée mais dont l'avant-bras droit a perturbé sa saison sur terre battue, a vécu un premier tour tranquille à Roland-Garros. Il s'est imposé 6-1 6-2 6-1 face à JJ Wolf.

Bras droit enserré dans un manchon protecteur, Alcaraz n'a pas semblé gêné, mais il n'a pas non plus été poussé dans ses retranchements par le lucky-loser américain (ATP 107), renvoyé aux vestiaires en moins de deux heures. 'Je suis vraiment content d'être de retour à Paris, ça a été un mois vraiment difficile pour moi. Je suis content de montrer de nouveau du bon tennis', a commenté le no 3 mondial espagnol.

Absent à Monte-Carlo et Barcelone, puis à Rome après une élimination en quart de finale à Madrid, Alcaraz est arrivé à Paris avec seulement trois victoires obtenues au fil de la tournée européenne sur ocre. Il affrontera soit le Britannique Jack Draper (39e), soit le qualifié néerlandais Jesper de Jong (176e) au deuxième tour.

/ATS