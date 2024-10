Une victoire sans prix pour Stan Wawrinka

Stan Wawrinka (ATP 217) rugit encore ! Pour la première fois depuis plus de treize mois, le Vaudois a gagné deux matches de suite sur le Circuit.

Il s’est qualifié pour les quarts de finale de l’ATP 250 de Stockholm. Victorieux 6-4 3-6 7-5 de l’Espagnol Alejandro Davidovich Fokina (ATP 64) après 2h13 de match, l’homme aux trois titres du Grand Chelem sera opposé vendredi au vainqueur de la rencontre entre le no 7 mondial Andrey Rublev et le Français Alexandre Muller (ATP 70). Il rejoint ainsi Dominic Stricker parmi les qualifiés pour les quarts de finale la semaine où le tennis suisse n'a plus aucun représentant dans le top 100 de l'ATP et de la WTA.

Face à Davidovich-Fokina qu’il rencontrait pour la première fois, Stan Wawrinka a eu l’immense mérite de ne pas lâcher prise dans un troisième set qu’il avait entamé de la pire des manières. Il a, en effet, perdu d’entrée son engagement avant de sauver deux balles de double break qui aurait permis à son adversaire de mener 3-0 service à suivre. Le Vaudois revenait à 2-2 avant toutefois de concéder à nouveau le break. Mené 4-2, il a trouvé les ressources pour retourner la situation alors que tout semblait perdu.

Avec 31 coups gagnants contre 39 erreurs directes, Stan Wawrinka n’a sans doute pas livré le match de sa vie. Mais il l’a gagné grâce à son efficience sur les balles de break en sa faveur. Il a tout simplement remporté les quatre qu’il a jouées pour signer un succès sans prix. Il démontre que le poids de ses 39 ans ne l’empêche pas encore de briller sur un court de tennis, là sans doute où est toujours son royaume.

/ATS