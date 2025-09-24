Une wild-card pour Wawrinka à Shanghaï

Stan Wawrinka participera au Masters 1000 de Shanghai. Le Vaudois de 40 ans disputera pour ...
Photo: KEYSTONE/PETER SCHNEIDER

Stan Wawrinka participera au Masters 1000 de Shanghai. Le Vaudois de 40 ans disputera pour la douzième fois le tournoi chinois grâce à une wild-card accordée par les organisateurs.

Celui qui a remporté trois tournois du Grand Chelem a récemment participé à des tournois Challenger. La semaine dernière, il n'a pas disputé la demi-finale à Saint-Tropez pour des raisons médicales.

Wawrinka a obtenu ses meilleurs résultats au Masters de Shanghai en 2013 et 2015. Il avait alors atteint les quarts de finale, tandis que lors de ses dernières participations, en 2023 et 2024, il avait été éliminé respectivement au premier et au deuxième tour.

/ATS
 

