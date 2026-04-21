Viktorija Golubic éliminée dès le premier tour à Madrid

Viktorija Golubic (WTA 81) a pris la porte d'entrée au tournoi WTA 1000 de Madrid. La Suissesse s'est inclinée 6-3 6-2 devant la Hongroise Anna Bondar (WTA 63) lundi sur la terre battue espagnole.

En grande difficulté sur son propre service, Golubic a concédé quatre breaks consécutifs dans la première manche. La Zurichoise avait pourtant idéalement entamé la partie en enlevant d'entrée le service d'une adversaire qu'elle n'avait encore jamais affrontée.

Le deuxième set a été davantage disputé, mais Golubic n'a pas su convertir ses nombreuses balles de break (7), avant de céder sa mise en jeu à 4-3. Bondar a ensuite pu servir pour le match et ainsi rallier les 32es de finale.

Deux autres Suissesses seront en lice dans le tableau principal du tournoi madrilène. Exemptée de 1er tour, Belinda Bencic (WTA 12) affrontera la Croate Petra Marcinko (WTA 74). La Grisonne Simona Waltert (WTA 97) s'est quant à elle extraite des qualifications mardi matin, mais elle attend encore l'identité de sa premier adversaire.

/ATS