WTA 250 à Austin: Rebeka Masarova en quarts de finale

Rebeka Masarova (WTA 120) continue son joli parcours au tournoi WTA 250 d'Austin. La Bâloise ...
WTA 250 à Austin: Rebeka Masarova en quarts de finale

WTA 250 à Austin: Rebeka Masarova en quarts de finale

Photo: KEYSTONE/EPA/BRIAN HIRSCHFELD

Rebeka Masarova (WTA 120) continue son joli parcours au tournoi WTA 250 d'Austin. La Bâloise s'est qualifiée pour les quarts de finale en battant l'Américaine Whitney Osuigwe (WTA 163) 7-6 (7/2) 6-3.

La Suissesse a ainsi aligné un quatrième succès consécutif au Texas, après avoir remporté deux parties lors des qualifications. Face à Osuigwe, elle a empoché la manche initiale en dominant nettement le tie-break.

Au second set, la Bâloise a d'abord fait cavalier seul pour mener 5-0 après avoir réussi deux fois le break. Mais elle a ensuite fait preuve de nervosité au moment de conclure, cédant son engagement et voyant son adversaire revenir à 5-3, mais en vain.

Au prochain tour, Rebeka Masarova affrontera la Tchèque Nikola Bartunkova ou l'Américaine Taylor Townsend.

/ATS
 

Actualités suivantes

Wawrinka sorti en 8e de finale à Dubai

Wawrinka sorti en 8e de finale à Dubai

Tennis    Actualisé le 25.02.2026 - 12:41

Le directeur de l'Open d'Australie rejoint la fédération US

Le directeur de l'Open d'Australie rejoint la fédération US

Tennis    Actualisé le 25.02.2026 - 07:17

Austin: Rebeka Masarova qualifiée pour le 2e tour

Austin: Rebeka Masarova qualifiée pour le 2e tour

Tennis    Actualisé le 24.02.2026 - 08:13

Stan Wawrinka: un succès convaincant sous les yeux de Roger Federer

Stan Wawrinka: un succès convaincant sous les yeux de Roger Federer

Tennis    Actualisé le 23.02.2026 - 15:32

Articles les plus lus

Un titre européen pour Jonas Waelti

Un titre européen pour Jonas Waelti

Tennis    Actualisé le 23.02.2026 - 08:43

Stan Wawrinka: un succès convaincant sous les yeux de Roger Federer

Stan Wawrinka: un succès convaincant sous les yeux de Roger Federer

Tennis    Actualisé le 23.02.2026 - 15:32

Austin: Rebeka Masarova qualifiée pour le 2e tour

Austin: Rebeka Masarova qualifiée pour le 2e tour

Tennis    Actualisé le 24.02.2026 - 08:13

Le directeur de l'Open d'Australie rejoint la fédération US

Le directeur de l'Open d'Australie rejoint la fédération US

Tennis    Actualisé le 25.02.2026 - 07:17

Bencic sortie en 8e de finale à Dubai

Bencic sortie en 8e de finale à Dubai

Tennis    Actualisé le 18.02.2026 - 15:27

Un titre européen pour Jonas Waelti

Un titre européen pour Jonas Waelti

Tennis    Actualisé le 23.02.2026 - 08:43

Stan Wawrinka: un succès convaincant sous les yeux de Roger Federer

Stan Wawrinka: un succès convaincant sous les yeux de Roger Federer

Tennis    Actualisé le 23.02.2026 - 15:32

Austin: Rebeka Masarova qualifiée pour le 2e tour

Austin: Rebeka Masarova qualifiée pour le 2e tour

Tennis    Actualisé le 24.02.2026 - 08:13

Retour gagnant pour Bencic

Retour gagnant pour Bencic

Tennis    Actualisé le 16.02.2026 - 13:51

Belinda Bencic passe en 8es de finale à Dubai sans jouer

Belinda Bencic passe en 8es de finale à Dubai sans jouer

Tennis    Actualisé le 17.02.2026 - 15:25

Bencic sortie en 8e de finale à Dubai

Bencic sortie en 8e de finale à Dubai

Tennis    Actualisé le 18.02.2026 - 15:27

Un titre européen pour Jonas Waelti

Un titre européen pour Jonas Waelti

Tennis    Actualisé le 23.02.2026 - 08:43