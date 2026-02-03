WTA: Golubic et Masarova victorieuses

Viktorija Golubic (WTA 89) a franchi sans peine le 1er tour du tournoi WTA 250 d'Ostrava. La ...
WTA: Golubic et Masarova victorieuses

WTA: Golubic et Masarova victorieuses

Photo: KEYSTONE/AP/Dar Yasin

Viktorija Golubic (WTA 89) a franchi sans peine le 1er tour du tournoi WTA 250 d'Ostrava. La Zurichoise de 33 ans a battu l'Autrichienne Sinja Kraus (WTA 104) 6-4 6-0 en 1h29.

La Suissesse a ainsi fêté un premier succès cette année sur le circuit, après deux défaites d'entrée à Hobart et à l'Open d'Australie. En 8es de finale, elle affrontera la Britannique Katie Boulder (WTA 120).

Une autre Suissesse a signé une victoire mardi, en l'occurrence Rebeka Masarova (WTA 114). A Cluj-Napoca, elle a battu la Roumaine Gabriela Ruse (WTA 72) 6-1 4-6 6-2.

Masarova, une Bâloise de 26 ans, avait récemment échoué au 2e tour des qualifications de l'Open d'Australie. Elle n'avait plus gagné sur le circuit principal depuis juin dernier à Berlin. Sa prochaine adversaire sera la Chinoise Wang Xinyu (WTA 33).

/ATS
 

Actualités suivantes

Coupe Davis: Bernet forfait pour Suisse-Tunisie

Coupe Davis: Bernet forfait pour Suisse-Tunisie

Tennis    Actualisé le 03.02.2026 - 10:28

Deux Top 10 et Stan Wawrinka annoncés à Gstaad

Deux Top 10 et Stan Wawrinka annoncés à Gstaad

Tennis    Actualisé le 03.02.2026 - 09:24

Damien Wenger a dit adieu au tennis professionnel

Damien Wenger a dit adieu au tennis professionnel

Tennis    Actualisé le 02.02.2026 - 16:06

Belle perf' de Simona Waltert à Abou Dhabi

Belle perf' de Simona Waltert à Abou Dhabi

Tennis    Actualisé le 02.02.2026 - 13:09

Articles les plus lus

Wawrinka grimpe au 113e rang, Bencic désormais 9e

Wawrinka grimpe au 113e rang, Bencic désormais 9e

Tennis    Actualisé le 02.02.2026 - 10:10

Belle perf' de Simona Waltert à Abou Dhabi

Belle perf' de Simona Waltert à Abou Dhabi

Tennis    Actualisé le 02.02.2026 - 13:09

Damien Wenger a dit adieu au tennis professionnel

Damien Wenger a dit adieu au tennis professionnel

Tennis    Actualisé le 02.02.2026 - 16:06

Deux Top 10 et Stan Wawrinka annoncés à Gstaad

Deux Top 10 et Stan Wawrinka annoncés à Gstaad

Tennis    Actualisé le 03.02.2026 - 09:24

Remy Bertola battu en finale du Challenger de Quimper

Remy Bertola battu en finale du Challenger de Quimper

Tennis    Actualisé le 01.02.2026 - 18:37

Wawrinka grimpe au 113e rang, Bencic désormais 9e

Wawrinka grimpe au 113e rang, Bencic désormais 9e

Tennis    Actualisé le 02.02.2026 - 10:10

Belle perf' de Simona Waltert à Abou Dhabi

Belle perf' de Simona Waltert à Abou Dhabi

Tennis    Actualisé le 02.02.2026 - 13:09

Damien Wenger a dit adieu au tennis professionnel

Damien Wenger a dit adieu au tennis professionnel

Tennis    Actualisé le 02.02.2026 - 16:06

Face à Alcaraz, Djokovic touche son rêve du doigt

Face à Alcaraz, Djokovic touche son rêve du doigt

Tennis    Actualisé le 01.02.2026 - 05:06

Alcaraz s'offre le Grand Chelem de carrière

Alcaraz s'offre le Grand Chelem de carrière

Tennis    Actualisé le 01.02.2026 - 12:56

Remy Bertola battu en finale du Challenger de Quimper

Remy Bertola battu en finale du Challenger de Quimper

Tennis    Actualisé le 01.02.2026 - 18:37

Wawrinka grimpe au 113e rang, Bencic désormais 9e

Wawrinka grimpe au 113e rang, Bencic désormais 9e

Tennis    Actualisé le 02.02.2026 - 10:10