Wawrinka - Medjedovic au 1er tour à Montpellier

Invité par les organisateurs, Stan Wawrinka affrontera le Serbe Hamad Medjedovic au 1er tour ...
Wawrinka - Medjedovic au 1er tour à Montpellier

Wawrinka - Medjedovic au 1er tour à Montpellier

Photo: KEYSTONE/AP/Asanka Brendon Ratnayake

Invité par les organisateurs, Stan Wawrinka affrontera le Serbe Hamad Medjedovic au 1er tour de l'ATP 250 de Montpellier.

En cas de succès, le Vaudois affrontera en 8e de finale la tête de série no 1 du tableau, le Canadien Félix Auger-Aliassime.

Le triple vainqueur de Grand Chelem, qui passera du 139e au 110e rang mondial lundi, espère confirmer à Montpellier son excellent début de saison marqué par ce 3e tour à Melbourne. Il affrontera pour la première fois Hamad Medjedovic (22 ans), qui avait remporté les NextGen Finals (le Masters des moins de 21 ans) en 2023.

Belinda Bencic sera quant à elle en lice dans le WTA 500 d'Abou Dhabi, où elle a un titre - et 500 points - à défendre. Exemptée de 1er tour en tant que tête de série no 1, la St-Galloise voudra tout faire pour rapidement effacer son décevant Open d'Australie (défaite au 2e tour).

/ATS
 

Actualités suivantes

Rybakina poursuit son ascension à Melbourne

Rybakina poursuit son ascension à Melbourne

Tennis    Actualisé le 31.01.2026 - 13:20

Sabalenka-Rybakina, retour vers le futur en finale

Sabalenka-Rybakina, retour vers le futur en finale

Tennis    Actualisé le 31.01.2026 - 05:06

Djokovic bat Sinner en cinq sets et rejoint Alcaraz en finale

Djokovic bat Sinner en cinq sets et rejoint Alcaraz en finale

Tennis    Actualisé le 30.01.2026 - 15:49

Alcaraz renverse Zverev en 5h27 en demi-finale

Alcaraz renverse Zverev en 5h27 en demi-finale

Tennis    Actualisé le 30.01.2026 - 10:44

Articles les plus lus

Djokovic à deux marches de son impensable quête

Djokovic à deux marches de son impensable quête

Tennis    Actualisé le 30.01.2026 - 05:05

Alcaraz renverse Zverev en 5h27 en demi-finale

Alcaraz renverse Zverev en 5h27 en demi-finale

Tennis    Actualisé le 30.01.2026 - 10:44

Djokovic bat Sinner en cinq sets et rejoint Alcaraz en finale

Djokovic bat Sinner en cinq sets et rejoint Alcaraz en finale

Tennis    Actualisé le 30.01.2026 - 15:49

Sabalenka-Rybakina, retour vers le futur en finale

Sabalenka-Rybakina, retour vers le futur en finale

Tennis    Actualisé le 31.01.2026 - 05:06

Rybakina rejoint Sabalenka en finale

Rybakina rejoint Sabalenka en finale

Tennis    Actualisé le 29.01.2026 - 14:34

Djokovic à deux marches de son impensable quête

Djokovic à deux marches de son impensable quête

Tennis    Actualisé le 30.01.2026 - 05:05

Alcaraz renverse Zverev en 5h27 en demi-finale

Alcaraz renverse Zverev en 5h27 en demi-finale

Tennis    Actualisé le 30.01.2026 - 10:44

Djokovic bat Sinner en cinq sets et rejoint Alcaraz en finale

Djokovic bat Sinner en cinq sets et rejoint Alcaraz en finale

Tennis    Actualisé le 30.01.2026 - 15:49

Serena Williams refuse d'exclure un retour au tennis

Serena Williams refuse d'exclure un retour au tennis

Tennis    Actualisé le 29.01.2026 - 09:37

Sabalenka qualifiée pour sa 4e finale d'affilée à Melbourne

Sabalenka qualifiée pour sa 4e finale d'affilée à Melbourne

Tennis    Actualisé le 29.01.2026 - 11:35

Rybakina rejoint Sabalenka en finale

Rybakina rejoint Sabalenka en finale

Tennis    Actualisé le 29.01.2026 - 14:34

Djokovic à deux marches de son impensable quête

Djokovic à deux marches de son impensable quête

Tennis    Actualisé le 30.01.2026 - 05:05