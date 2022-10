Wawrinka-Ruud au 1er tour à Bâle

Stan Wawrinka (ATP 193) devra sortir le grand jeu au 1er tour des Swiss Indoors de Bâle. Le tirage au sort lui a réservé le finaliste de l'US Open Casper Ruud (ATP 3) comme adversaire.

Présent dans le tableau principal grâce à un classement protégé, Stan Wawrinka se mesurera pour la première fois au Norvégien, tête de série no 2 du tableau. Le Vaudois reste sur un échec mortifiant subi au 1er tour à Anvers, où il avait manqué trois balles de match face à Richard Gasquet.

Vainqueur du récent tournoi ATP 250 de Sofia mais battu d'entrée à Astana puis à Anvers, Marc-Andrea Hüsler (ATP 62) n'aura pas non plus la tâche facile au 1er tour. Le gaucher zurichois se mesurera au Canadien Félix Auger-Aliassime (ATP 10), tête de série no 3, qui a cueilli le titre à Florence dimanche dernier.

Troisième Suisse admis directement dans le tableau final, l'invité Dominic Stricker (ATP 136) retrouvera quant à lui Maxime Cressy (ATP 33) pour son entrée en lice. Le Bernois garde un excellent souvenir de son précédent face-à-face avec l'Américain, qu'il a battu en trois tie-breaks sur le gazon de Stuttgart cet été.

Tête de série no 1 du tableau rhénan, le no 1 mondial Carlos Alcaraz en découdra quant à lui avec Jack Draper (ATP 48) au 1er tour. Il s'agira pour le vainqueur du dernier US Open du premier duel avec le talentueux gaucher britannique.

