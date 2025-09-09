Wawrinka commence bien

Stan Wawrinka (ATP 149) a maîtrisé son sujet pour son entrée en lice dans le Challenger de ...
Wawrinka commence bien

Wawrinka commence bien

Photo: KEYSTONE/EPA/SEBASTIEN NOGIER

Stan Wawrinka (ATP 149) a maîtrisé son sujet pour son entrée en lice dans le Challenger de Rennes. Le Vaudois de 40 ans s’est imposé 6-4 6-4 face au Français Kenny De Schepper (ATP 636).

Tête de série no 2 du tableau, Stan Wawrinka a eu besoin de moins de 80 minutes pour vaincre son cadet de deux ans, qui a disputé les Interclubs cet été avec Nyon. Un break dans chaque set lui a suffi pour faire la différence.

Stan Wawrinka, qui reste sur une demi-finale dans le Challenger de Cancun à la mi-septembre, affrontera à nouveau un Français en 8e de finale. Il se frottera à Mae Malige (ATP 496), un invité de 19 ans, ou à Dan Added (ATP 274, 26 ans).

/ATS
 

Actualités suivantes

Alcaraz, la légende est en marche

Alcaraz, la légende est en marche

Tennis    Actualisé le 09.09.2025 - 05:03

Thomas Gunzinger fait son entrée au classement ATP

Thomas Gunzinger fait son entrée au classement ATP

Tennis    Actualisé le 08.09.2025 - 10:01

Un bond de 268 places pour Riedi, désormais 167e mondial

Un bond de 268 places pour Riedi, désormais 167e mondial

Tennis    Actualisé le 08.09.2025 - 07:17

Alcaraz s'offre un 6e Majeur et la place de no 1

Alcaraz s'offre un 6e Majeur et la place de no 1

Tennis    Actualisé le 07.09.2025 - 23:37

Articles les plus lus

La « belle » entre Sinner et Alcaraz en finale à New York

La « belle » entre Sinner et Alcaraz en finale à New York

Tennis    Actualisé le 07.09.2025 - 04:03

Alcaraz s'offre un 6e Majeur et la place de no 1

Alcaraz s'offre un 6e Majeur et la place de no 1

Tennis    Actualisé le 07.09.2025 - 23:37

Un bond de 268 places pour Riedi, désormais 167e mondial

Un bond de 268 places pour Riedi, désormais 167e mondial

Tennis    Actualisé le 08.09.2025 - 07:17

Thomas Gunzinger fait son entrée au classement ATP

Thomas Gunzinger fait son entrée au classement ATP

Tennis    Actualisé le 08.09.2025 - 10:01

Aryna Sabalenka conserve sa couronne

Aryna Sabalenka conserve sa couronne

Tennis    Actualisé le 07.09.2025 - 00:03

La « belle » entre Sinner et Alcaraz en finale à New York

La « belle » entre Sinner et Alcaraz en finale à New York

Tennis    Actualisé le 07.09.2025 - 04:03

Alcaraz s'offre un 6e Majeur et la place de no 1

Alcaraz s'offre un 6e Majeur et la place de no 1

Tennis    Actualisé le 07.09.2025 - 23:37

Un bond de 268 places pour Riedi, désormais 167e mondial

Un bond de 268 places pour Riedi, désormais 167e mondial

Tennis    Actualisé le 08.09.2025 - 07:17

Sinner rejoint Alcaraz en finale à New York

Sinner rejoint Alcaraz en finale à New York

Tennis    Actualisé le 06.09.2025 - 05:49

Djokovic « ne renonce pas » à sa quête d'un 25e Grand Chelem

Djokovic « ne renonce pas » à sa quête d'un 25e Grand Chelem

Tennis    Actualisé le 06.09.2025 - 06:16

Aryna Sabalenka conserve sa couronne

Aryna Sabalenka conserve sa couronne

Tennis    Actualisé le 07.09.2025 - 00:03

La « belle » entre Sinner et Alcaraz en finale à New York

La « belle » entre Sinner et Alcaraz en finale à New York

Tennis    Actualisé le 07.09.2025 - 04:03