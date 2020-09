Wawrinka et Norman cessent leur collaboration

Stan Wawrinka n'est plus entraîné par Magnus Norman! Le Vaudois l'a annoncé lundi, à six jours du début de Roland-Garros, alors que le Suédois était encore dans son 'box' la semaine dernière à Rome.

'Après huit grandes années passées ensemble, Magnus Norman et moi avons décidé d'un commun accord de mettre fin à notre collaboration', explique le no 17 du classement ATP sur son compte Instagram. 'Notre partenariat fut incroyablement fort, profitable et énormément fructueux'.

Les deux hommes avaient entamé leur collaboration au printemps 2013, Magnus Norman ayant pris du recul pendant quelques mois à la fin 2017 lorsque Stan Wawrinka poursuivait sa rééducation après sa double opération subie à un genou. Le Suédois a fait du Vaudois un tout autre joueur, même si ce dernier s'était déjà hissé dans le top 10 de la hiérarchie mondiale en 2008.

'Nous avons atteint des sommets dans ce sport et je veux le remercier de m'avoir aidé à gagner tout ce dont je pouvais rêver', poursuit Stan Wawrinka, qui a notamment cueilli trois titres du Grand Chelem (Open d'Australie 2014, Roland-Garros 2015 et US Open 2016) et atteint la 3e place du classement ATP sous la férule du technicien suédois.

/ATS