Wawrinka et Stricker en finale du double

Stan Wawrinka et Dominic Stricker auront de quoi se rattraper au Swiss Open de Gstaad. Le duo helvétique s'est qualifié pour la finale du double.

Les deux Suisses ont écarté en demi-finale la paire tchèque Jebavy/Souza 6-3 7-6 (8/6). Ils affronteront en finale soit le duo Demoliner/Middelkoop, soit la paire Olivetti/Vega Hernandez.

Stricker a déjà connu les joies d'une finale de double à Gstaad. C'était lors de l'édition 2021 et il avait remporté le titre avec Marc-Andrea Hüsler.

Il faut remonter un peu plus loin pour Wawrinka qui n'a plus disputé de finale de double depuis Chennai en 2013 avec Benoît Paire. Il avait alors glané son deuxième titre après l'or olympique en 2008 au côté de Roger Federer. Ce sera en outre sa troisième finale de double dans l'Oberland bernois après 2004 avec Marc Rosset et 2008 en compagnie de Stéphane Bohli.

/ATS