Wawrinka face à un qualifié au 1er tour à New York

Stan Wawrinka (ATP 178) se frottera à un joueur issu des qualifications au 1er tour de l'US Open. Le Vaudois de 39 ans a bénéficié d'une invitation pour intégrer le tableau final.

Seizième de finaliste l'an dernier à Flushing Meadows, Stan Wawrinka jouera gros puisqu'il a 90 points à défendre dans cette dernière levée du Grand Chelem. Le vainqueur de l'édition 2016 pourrait retrouver au 2e tour le Chilien Nicolas Jarry (no 26) avant un potentiel duel avec le no 1 mondial Jannik Sinner au 3e tour.

Dominic Stricker (ATP 181), qui utilise quant à lui un classement protégé à New York, a encore plus à perdre puisqu'il avait atteint les 8es de finale l'an dernier (205 points). Le Bernois a également été gâté lors du tirage au sort, avec un 1er tour prévu face à l'Argentin Francesco Comesana (ATP 108).

A noter que Jannik Sinner et Carlos Alcaraz, tête de série no 3 du tableau et vainqueur de l'US Open en 2022, sont appelés à se retrouver au stade des demi-finales. Le tenant du titre et champion olympique Novak Djokovic (no 2) sera quant à lui l'homme à battre dans le bas du tableau masculin.

Golubic face à Badosa

Seule Suissesse présente dans le tableau du simple dames, Viktorija Golubic (WTA 74) devra pour sa part sortir d'entrée le grand jeu. La Zurichoise défiera l'Espagnole Paula Badosa (no 26), titrée à Washington et demi-finaliste à Cincinnati cet été dans la tournée nord-américaine sur dur.

/ATS