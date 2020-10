Wawrinka pourrait défier Thiem au 2e tour

Stan Wawrinka (ATP 18) n'aura pas la tâche facile à Vienne. Le Vaudois, qui affrontera au 1er tour Cristian Garin (ATP 21), pourrait retrouver Dominic Thiem (ATP 3) au 2e tour.

Finaliste malheureux en 2007 dans la capitale autrichienne, Stan Wawrinka partira avec les faveurs du pronostic face à Cristian Garin. Il avait aisément remporté l'an dernier sur la terre battue de Roland-Garros son unique duel livré face au Chilien (6-1 6-4 6-0).

Tête de série no 2 du tableau, l'Autrichien Dominic Thiem peut lui aussi s'attendre à souffrir au 1er tour. Le vainqueur du dernier US Open se mesurera au Japonais Kei Nishikori (ATP 36). Le no 1 mondial Novak Djokovic affrontera quant à lui son compatriote Filip Krajinovic (ATP 30) pour son entrée en lice.

/ATS