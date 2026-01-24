Wawrinka s'incline avec les honneurs au 3e tour

La belle aventure de Stan Wawrinka (ATP 139) à Melbourne a pris fin samedi.

Le Vaudois de bientôt 41 ans a néanmoins offert une superbe résistance au no 9 mondial Taylor Fritz au 3e tour de son dernier Open d'Australie.

Le miracle n'a donc pas eu lieu pour le vainqueur de l'édition 2014 du 'Happy Slam'. Stan Wawrinka s'est incliné 7-6 (7/5) 2-6 6-4 6-4 après 2h46 devant Taylor Fritz, qui a parfaitement su profiter de la moindre micro baisse de régime du joueur de St-Barthélemy pour filer en 8es de finale où l'attend Lorenzo Musetti.

Jusqu'à 3-3 au troisième set, Stan Wawrinka fut bien le meilleur joueur sur le court de la John Cain Arena, laquelle était recouverte de son toit en raison de la chaleur étouffante (le thermomètre a dépassé les 40 degrés samedi). Cette rencontre aurait peut-être épousé un autre scenario si le Vaudois avait converti l'une des deux balles de break dont il a bénéficié à 3-3 dans la première manche.

Battu de peu dans un tie-break où il était revenu de 1/4 à 5/5, Stan Wawrinka a survolé les débats dans le deuxième set, s'emparant à deux reprises du service adverse. Il a ensuite tenu tête à Taylor Fritz jusqu'à 3-3 dans la troisième manche, concédant alors son premier break de la journée au terme d'un jeu de service moins bien maîtrisé.

Auteur de 30 aces samedi, Taylor Fritz a profité de l'aubaine pour reprendre les commandes et retrouver confiance. L'Américain, qui a toutefois dû écarter une balle de 5-5 dans la troisième manche avant de la conclure sur sa cinquième balle de set - a fait plus rapidement la différence dans la quatrième manche.

Stan Wawrinka a, ainsi, concédé le break décisif dès le troisième jeu du dernier set. Mais il n'a rien lâché, obligeant Taylor Fritz à servir pour le match. Malgré un dernier somptueux revers gagnant qui lui a permis de mener 15/30 dans l'ultime jeu, il a fini par céder sur la première balle de match.

Proche du Top 100

Cette défaite plus qu'honorable et les deux succès obtenus à l'arraché dans les tours précédents valident le discours de Stan Wawrinka, qui tient à se montrer compétitif tout au long de sa dernière saison sur le circuit. Bien plus affûté physiquement qu'en 2024 et en 2025, il a tenu le choc samedi après avoir passé près de huit heures sur le court dans ses deux premiers matches.

Le Vaudois va grimper aux alentours de la 110e place du classement ATP au terme de la quinzaine australienne. Avec seulement 144 points à défendre jusqu'à la quinzaine de Roland-Garros (24 mai-7 juin), le Top 100 - qui lui assurerait une place dans le tableau final en Grand Chelem - serait à portée de main. Avec une confiance retrouvée, il aura encore de nombreuses occasions de briller en 2026.

