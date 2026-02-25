Wawrinka sorti en 8e de finale à Dubai

Stan Wawrinka (ATP 99) n'a pas signé d'exploit en 8e de finale de l'ATP 500 de Dubai. Le Vaudois ...
Wawrinka sorti en 8e de finale à Dubai

Wawrinka sorti en 8e de finale à Dubai

Photo: KEYSTONE/EPA/ALI HAIDER

Stan Wawrinka (ATP 99) n'a pas signé d'exploit en 8e de finale de l'ATP 500 de Dubai. Le Vaudois de bientôt 41 ans s'est incliné en deux sets face au no 11 mondial Daniil Medvedev.

Le score est sans appel: 6-2 6-3, en 74 minutes de jeu. Lâché par sa première balle de service (54% de premières balles passées, dont 44% seulement en première manche, et 58% de points gagnés derrière ces premières), Stan Wawrinka fut une proie bien trop facile pour un adversaire de ce calibre.

Stan Wawrinka n'a remporté qu'un seul des cinq premiers jeux qu'il a négociés sur son service, pour se retrouver mené 6-2 1-0. Il s'est forcément accroché, recollant ainsi à 1-1 dans la deuxième manche en lâchant un revers gagnant le long de la ligne pour signer son deuxième break de la journée.

Le vainqueur de l'édition 2016 de ce tournoi de Dubai - qui devrait grimper jusqu'au 92e rang mondial en ayant passé un tour cette semaine - a ensuite résisté jusqu'à 3-3. Mais il a perdu les trois derniers jeux du match face à un Daniil Medvedev bien plus solide, concédant encore deux fois le break.

/ATS
 

Actualités suivantes

Le directeur de l'Open d'Australie rejoint la fédération US

Le directeur de l'Open d'Australie rejoint la fédération US

Tennis    Actualisé le 25.02.2026 - 07:17

Austin: Rebeka Masarova qualifiée pour le 2e tour

Austin: Rebeka Masarova qualifiée pour le 2e tour

Tennis    Actualisé le 24.02.2026 - 08:13

Stan Wawrinka: un succès convaincant sous les yeux de Roger Federer

Stan Wawrinka: un succès convaincant sous les yeux de Roger Federer

Tennis    Actualisé le 23.02.2026 - 15:32

Un titre européen pour Jonas Waelti

Un titre européen pour Jonas Waelti

Tennis    Actualisé le 23.02.2026 - 08:43

Articles les plus lus

Bencic sortie en 8e de finale à Dubai

Bencic sortie en 8e de finale à Dubai

Tennis    Actualisé le 18.02.2026 - 15:27

Un titre européen pour Jonas Waelti

Un titre européen pour Jonas Waelti

Tennis    Actualisé le 23.02.2026 - 08:43

Stan Wawrinka: un succès convaincant sous les yeux de Roger Federer

Stan Wawrinka: un succès convaincant sous les yeux de Roger Federer

Tennis    Actualisé le 23.02.2026 - 15:32

Austin: Rebeka Masarova qualifiée pour le 2e tour

Austin: Rebeka Masarova qualifiée pour le 2e tour

Tennis    Actualisé le 24.02.2026 - 08:13

Belinda Bencic passe en 8es de finale à Dubai sans jouer

Belinda Bencic passe en 8es de finale à Dubai sans jouer

Tennis    Actualisé le 17.02.2026 - 15:25

Bencic sortie en 8e de finale à Dubai

Bencic sortie en 8e de finale à Dubai

Tennis    Actualisé le 18.02.2026 - 15:27

Un titre européen pour Jonas Waelti

Un titre européen pour Jonas Waelti

Tennis    Actualisé le 23.02.2026 - 08:43

Stan Wawrinka: un succès convaincant sous les yeux de Roger Federer

Stan Wawrinka: un succès convaincant sous les yeux de Roger Federer

Tennis    Actualisé le 23.02.2026 - 15:32

Sabalenka et Swiatek renoncent au tournoi de Dubai

Sabalenka et Swiatek renoncent au tournoi de Dubai

Tennis    Actualisé le 14.02.2026 - 11:21

Retour gagnant pour Bencic

Retour gagnant pour Bencic

Tennis    Actualisé le 16.02.2026 - 13:51

Belinda Bencic passe en 8es de finale à Dubai sans jouer

Belinda Bencic passe en 8es de finale à Dubai sans jouer

Tennis    Actualisé le 17.02.2026 - 15:25

Bencic sortie en 8e de finale à Dubai

Bencic sortie en 8e de finale à Dubai

Tennis    Actualisé le 18.02.2026 - 15:27