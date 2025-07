Wimbledon: Carlos Alcaraz sort Cemeron Norrie en trois sets

Double tenant du titre, Carlos Alcaraz (ATP 2) s'est qualifié pour les demi-finales de Wimbledon. L'Espagnol a éliminé le Britannique Cameron Norrie en trois sets (6-2 6-3 6-3) et 1h39.

Pour sa troisième demi-finale successive à Wimbledon, Alcaraz (22 ans) affrontera vendredi l'Américain Taylor Fritz (ATP 5), victorieux plus tôt dans l'après-midi en quatre manches du Russe Karen Khachanov. Sur un Central au toit ouvert, Alcaraz a expédié les affaires courantes en trois manches, pour ce qui a été son match le plus court du tournoi.

C'est le deuxième match seulement qu'il remporte en trois sets, après celui du 2e tour contre le jeune Britannique Oliver Tarvet, amateur classé 733e mondial, qu'il avait battu en 2h17. Il lui a fallu cinq sets et plus de quatre heures et demie pour écarter le vétéran italien Fabio Fognini au début du tournoi et il a lâché un set contre l'Allemand Jan-Lennard Struff, puis contre le Russe Andrey Rublev.

Mardi, le récent vainqueur des tournois de Rome, Roland-Garros et du Queen's a en outre obtenu une 23e victoire d'affilée sur le circuit ATP, sa dernière défaite remontant au mois d'avril.

/ATS