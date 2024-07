Wimbledon: un deuxième tour laborieux pour Djokovic

Novak Djokovic (ATP 2) n'a pas eu la vie facile au deuxième tour de Wimbledon. Le Serbe a laborieusement battu l'Ecossais Jacob Fearnley (ATP 277) en quatre sets, 6-3 6-4 5-7 7-5.

En seizième de finale, le vétéran serbe serbe (37 ans) affrontera l'Argentin Tomas Martin Etcheverry (ATP 31) ou l'Australien Alexei Popyrin (ATP 47). Il voudra continuer son parcours et continuer d'espérer pouvoir décrocher un huitième titre sur le gazon londonien.

Après deux premiers sets peut-être un peu trop tranquilles, Djokovic, qui porte toujours une genouillère grise parce qu'il n'a pas trouvé plus clair pour se conformer à la politique du blanc imposée par le All England Club, a perdu le cours du match et de son jeu. Il a ainsi concédé deux fois son service et perdu le set, avant d'arracher la quatrième manche a priori sans éprouver de gêne physique majeure, un mois après sa blessure au genou droit à Roland-Garros.

'Il m'a fait travailler', a déclaré Djokovic au sujet de son adversaire, qui disputait son premier tournoi du Grand Chelem. 'J'ai eu un peu de chance au quatrième set. Ce match aurait sans doute mérité de se jouer en cinq manches', a encore dit le Serbe, qui a espéré mieux jouer au prochain tour.

/ATS