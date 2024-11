Zheng rejoint Sabalenka et Gauff en demi-finales

La Chinoise Qinwen Zheng (WTA 7) a dominé sans difficulté l'Italienne Jasmine Paolini (WTA 4) mercredi à Ryad, 6-1 6-1. Elle s'assure ainsi une place en demi-finale du Masters WTA.

La championne olympique s'est facilement imposée face à la finaliste de Roland-Garros et Wimbledon et reste ainsi invaincue contre Paolini, qu'elle avait déjà battue trois fois.

Grâce à cette victoire obtenue en 1h07, Zheng décroche le second billet pour les demi-finales dans le groupe violet. La no 1 mondiale Aryna Sabalenka a décroché le sien - et la première place de la poule - dès lundi.

Dans le groupe orange, l'Américaine Coco Gauff (WTA 3) est également certaine de sa place dans le dernier carré, où elle sera accompagnée soit par la Polonaise Iga Swiatek (WTA 2) soit par la Tchèque Barbora Krejcikova (WTA 13).

/ATS