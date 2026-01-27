Zverev dans le dernier carré à Melbourne

Zverev dans le dernier carré à Melbourne

Alexander Zverev disputera sa 10e demi-finale de Grand Chelem vendredi à Melbourne. Le no 3 mondial, finaliste malheureux de l'Open d'Australie 2025, a écarté Learner Tien (ATP 29) mardi.

L'Allemand de 28 ans, qui est toujours en quête d'un premier sacre majeur, s'est imposé 6-3 6-7 (5/7) 6-1 7-6 (7/3) en 3h11 devant l'Américain de 20 ans. Il a écarté une balle de deux manches partout à 5-6 sur son service, avant de survoler le deuxième tie-break de cette partie.

Auteur d'un récital dans un troisième set où il n'a lâché que 12 points, Alexander Zverev tentera vendredi de se qualifier pour sa quatrième finale de Grand Chelem. Le champion olympique de Tokyo 2021 affrontera en demi-finale le no 1 mondial espagnol Carlos Alcaraz ou l'Australien Alex De Minaur (ATP 6).

Zverev et Tien se sont affrontés dans les conditions de l'indoor. L'indice guidant le protocole 'chaleur extrême' a en effet atteint son maximum mardi à l'Open d'Australie, alors que la température pourrait atteindre les 45°C à Melbourne. Le toit de la Rod Laver Arena a été fermé juste avant cette partie.

