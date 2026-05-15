Zverev forfait pour l'ATP 500 de Hambourg

Alexander Zverev (ATP 3) a renoncé au tournoi ATP 500 de Hambourg sur terre battue en raison ...
Zverev forfait pour l'ATP 500 de Hambourg

Zverev forfait pour l'ATP 500 de Hambourg

Photo: KEYSTONE/AP/Alfredo Falcone

Alexander Zverev (ATP 3) a renoncé au tournoi ATP 500 de Hambourg sur terre battue en raison de douleurs au dos, ont annoncé vendredi les organisateurs.

L'Allemand ne prend aucun risque à une semaine de Roland-Garros, deuxième tournoi du Grand Chelem de la saison.

'Hambourg, c'est ma ville natale et jouer devant mon public à domicile a toujours quelque chose de spécial pour moi. Malheureusement, j'ai des problèmes de dos qui m'ont handicapé tout au long de la saison sur terre battue', a expliqué Alexander Zverev (29 ans), cité dans le communiqué des organisateurs.

'Mon équipe médicale m'a donc vivement conseillé de faire une pause en compétition la semaine prochaine et de me reposer', a ajouté Zverev. 'Cette fois, je dois écouter mon corps et suivre les recommandations de mon staff médical', a ajouté le champion olympique 2021.

Finaliste du Masters 1000 de Madrid où il a été balayé par le no mondial Jannik Sinner (6-1 6-2), Alexander Zverev s'est arrêté cette semaine en 8es de finale du Masters 1000 de Rome, stoppé par un autre Italien (Luciano Darderi). En l'absence de Carlos Alcaraz (ATP 2), il est l'un des principaux rivaux de Sinner à Roland-Garros (24 mai-7 juin).

/ATS
 

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