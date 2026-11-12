Bénédicte Mboli, arbitre par amour du beau jeu

Bénédicte Mboli vit le volleyball depuis son caisson, sifflet à la bouche. L’Ajoulote officie en Ligue nationale B depuis le début de la saison, après avoir réussi l’examen d’entrée du cadre national 2026 des arbitres de Swiss Volley. Celui-ci se compose de 54 arbitres pour toute la Suisse, dont seulement deux Jurassiens. Âgée de 29 ans, Bénédicte Mboli a commencé le volleyball en 2015 au sein du VBC Porrentruy. Elle y a cumulé les casquettes, de joueuse, puis coach, avant de se consacrer pleinement à l’arbitrage. « Le sport en général m’a toujours botté, j’en ai fait toute ma vie et de voir tous les aspects du sport m’a toujours animé. Au début, siffler c’était un bon complément d’argent de poche comme étudiante. Ensuite, je me suis prise au jeu du beau volley, le beau sport me titille particulièrement », confie Bénédicte Mboli, selon qui l’œil, la personnalité et les connaissances techniques sont des aptitudes clés pour être un bon arbitre.