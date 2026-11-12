Bénédicte Mboli, arbitre par amour du beau jeu

Bénédicte Mboli vit le volleyball depuis son caisson, sifflet à la bouche. L’Ajoulote officie en Ligue nationale B depuis le début de la saison, après avoir réussi l’examen d’entrée du cadre national 2026 des arbitres de Swiss Volley. Celui-ci se compose de 54 arbitres pour toute la Suisse, dont seulement deux Jurassiens. Âgée de 29 ans, Bénédicte Mboli a commencé le volleyball en 2015 au sein du VBC Porrentruy. Elle y a cumulé les casquettes, de joueuse, puis coach, avant de se consacrer pleinement à l’arbitrage. « Le sport en général m’a toujours botté, j’en ai fait toute ma vie et de voir tous les aspects du sport m’a toujours animé. Au début, siffler c’était un bon complément d’argent de poche comme étudiante. Ensuite, je me suis prise au jeu du beau volley, le beau sport me titille particulièrement », confie Bénédicte Mboli, selon qui l’œil, la personnalité et les connaissances techniques sont des aptitudes clés pour être un bon arbitre.
Bénédicte Mboli : « Le beau sport me titille particulièrement. »
L’arbitre jurassienne va siffler lors de 35 à 40 matches lors de cette saison qui s’étale de septembre à avril. Cela représente un investissement personnel important, sur le compte de la passion. « En Ligue B, c’est différent, on découvre une autre approche. En ligue régionale, on arrive 45 minutes avant le début du match. Là, on arrive plus tôt, on a d’autres outils, comme les tablettes, les feuilles de match électroniques ou encore la règlementation dans les salles. À la fin de chaque match, on discute avec l’expert de Swiss Volley qui est là pour nous évaluer. C’est un suivi qui est assez plaisant, car à chaque match on franchit des paliers pour avoir ensuite la possibilité d’accéder au plus haut niveau suisse », explique Bénédicte Mboli. La Bruntrutaine a aussi vu ses déplacements s’allonger en officiant à travers tout le pays.
Bénédicte Mboli : « La ligue nationale, c’est une autre approche. »
Bénédicte Mboli entend acquérir de l’expérience, avec l’objectif d’accéder à la Ligue A d’ici deux ans, et pourquoi pas un jour goûter au niveau international. /emu