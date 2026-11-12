Bénédicte Mboli, arbitre par amour du beau jeu

L’Ajoulote fait depuis cette saison partie des 54 directeurs de jeu du cadre national de Swiss ...
Bénédicte Mboli, arbitre par amour du beau jeu

L’Ajoulote fait depuis cette saison partie des 54 directeurs de jeu du cadre national de Swiss Volley et officie en Ligue B.

L'Ajoulote Bénédicte Mboli arbitre en Ligue nationale B depuis cette saison. L'Ajoulote Bénédicte Mboli arbitre en Ligue nationale B depuis cette saison.

Bénédicte Mboli vit le volleyball depuis son caisson, sifflet à la bouche. L’Ajoulote officie en Ligue nationale B depuis le début de la saison, après avoir réussi l’examen d’entrée du cadre national 2026 des arbitres de Swiss Volley. Celui-ci se compose de 54 arbitres pour toute la Suisse, dont seulement deux Jurassiens. Âgée de 29 ans, Bénédicte Mboli a commencé le volleyball en 2015 au sein du VBC Porrentruy. Elle y a cumulé les casquettes, de joueuse, puis coach, avant de se consacrer pleinement à l’arbitrage. « Le sport en général m’a toujours botté, j’en ai fait toute ma vie et de voir tous les aspects du sport m’a toujours animé. Au début, siffler c’était un bon complément d’argent de poche comme étudiante. Ensuite, je me suis prise au jeu du beau volley, le beau sport me titille particulièrement », confie Bénédicte Mboli, selon qui l’œil, la personnalité et les connaissances techniques sont des aptitudes clés pour être un bon arbitre.

Bénédicte Mboli : « Le beau sport me titille particulièrement. »

Ecouter le son

L’arbitre jurassienne va siffler lors de 35 à 40 matches lors de cette saison qui s’étale de septembre à avril. Cela représente un investissement personnel important, sur le compte de la passion. « En Ligue B, c’est différent, on découvre une autre approche. En ligue régionale, on arrive 45 minutes avant le début du match. Là, on arrive plus tôt, on a d’autres outils, comme les tablettes, les feuilles de match électroniques ou encore la règlementation dans les salles. À la fin de chaque match, on discute avec l’expert de Swiss Volley qui est là pour nous évaluer. C’est un suivi qui est assez plaisant, car à chaque match on franchit des paliers pour avoir ensuite la possibilité d’accéder au plus haut niveau suisse », explique Bénédicte Mboli. La Bruntrutaine a aussi vu ses déplacements s’allonger en officiant à travers tout le pays. 

Bénédicte Mboli : « La ligue nationale, c’est une autre approche. »

Ecouter le son

Bénédicte Mboli entend acquérir de l’expérience, avec l’objectif d’accéder à la Ligue A d’ici deux ans, et pourquoi pas un jour goûter au niveau international. /emu


 

Actualités suivantes

Le VFM a bien digéré

Le VFM a bien digéré

Volleyball    Actualisé le 08.11.2026 - 18:15

Fin de l’aventure européenne pour le VFM

Fin de l’aventure européenne pour le VFM

Volleyball    Actualisé le 05.11.2026 - 10:53

Le VFM renverse la lanterne rouge

Le VFM renverse la lanterne rouge

Volleyball    Actualisé le 01.11.2026 - 10:55

Une soirée européenne convaincante pour le VFM

Une soirée européenne convaincante pour le VFM

Volleyball    Actualisé le 30.10.2026 - 17:21

Articles les plus lus

Le grand retour de la Coupe d’Europe dans le Jura

Le grand retour de la Coupe d’Europe dans le Jura

Volleyball    Actualisé le 29.10.2026 - 07:30

Une soirée européenne convaincante pour le VFM

Une soirée européenne convaincante pour le VFM

Volleyball    Actualisé le 30.10.2026 - 17:21

Le VFM renverse la lanterne rouge

Le VFM renverse la lanterne rouge

Volleyball    Actualisé le 01.11.2026 - 10:55

Fin de l’aventure européenne pour le VFM

Fin de l’aventure européenne pour le VFM

Volleyball    Actualisé le 05.11.2026 - 10:53

Le VFM enchaîne un deuxième revers d’affilée

Le VFM enchaîne un deuxième revers d’affilée

Volleyball    Actualisé le 25.10.2026 - 18:56

Le grand retour de la Coupe d’Europe dans le Jura

Le grand retour de la Coupe d’Europe dans le Jura

Volleyball    Actualisé le 29.10.2026 - 07:30

Une soirée européenne convaincante pour le VFM

Une soirée européenne convaincante pour le VFM

Volleyball    Actualisé le 30.10.2026 - 17:21

Le VFM renverse la lanterne rouge

Le VFM renverse la lanterne rouge

Volleyball    Actualisé le 01.11.2026 - 10:55

Le VFM lance sa saison du bon pied

Le VFM lance sa saison du bon pied

Volleyball    Actualisé le 10.10.2026 - 19:28

Le Volleyball Franches-Montagnes ne confirme pas

Le Volleyball Franches-Montagnes ne confirme pas

Volleyball    Actualisé le 19.10.2026 - 14:55

Le VFM enchaîne un deuxième revers d’affilée

Le VFM enchaîne un deuxième revers d’affilée

Volleyball    Actualisé le 25.10.2026 - 18:56

Le grand retour de la Coupe d’Europe dans le Jura

Le grand retour de la Coupe d’Europe dans le Jura

Volleyball    Actualisé le 29.10.2026 - 07:30