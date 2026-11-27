Steve Nussbaumer relève un nouveau défi. L’ex-entraîneur du SHC Rossemaison s’est engagé pour une saison avec l’IHC Bienne, fraîchement promu en Ligue A d’inline hockey. Le Delémontain, qui travaille aux Transports publics biennois, apportera toute son expérience à la phalange seelandaise, lui qui a déjà glané sept titres de champion de Suisse, dont le dernier en date il y a quelques semaines avec les Mustangs. /mle
Steve Nussbaumer rebondit à l’IHC Bienne
Le Delémontain entraînera l’équipe fraîchement promue en Ligue A d’inline hockey la saison ...
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