Steve Nussbaumer relève un nouveau défi. L’ex-entraîneur du SHC Rossemaison s’est engagé pour une saison avec l’IHC Bienne, fraîchement promu en Ligue A d’inline hockey. Le Delémontain, qui travaille aux Transports publics biennois, apportera toute son expérience à la phalange seelandaise, lui qui a déjà glané sept titres de champion de Suisse, dont le dernier en date il y a quelques semaines avec les Mustangs. /mle