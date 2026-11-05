Après son grand retour en Suisse, la collection Planque s'expose

Après son grand retour en terres vaudoises, la prestigieuse collection de la Fondation Planque, l'une des plus remarquables collections privées d'art moderne en Europe, s'expose à Vevey. Plus de 250 oeuvres de 67 artistes sont à découvrir au Musée Jenisch.

Intitulée "Collection Jean Planque. Le roman d'un collectionneur", cette grande exposition inaugurale de tableaux, dessins et sculptures de la fin du 19e à la fin du 20e siècle est à voir dès vendredi et ce jusqu'au 18 avril 2027. Elle est déployée dans l'ensemble des espaces du Musée Jenisch Vevey, y compris les salles de la Fondation Oskar Kokoschka et le Pavillon de l'estampe.

Intitulée "Collection Jean Planque. Le roman d'un collectionneur", cette grande exposition inaugurale de tableaux, dessins et sculptures de la fin du 19e à la fin du 20e siècle est à voir dès vendredi et ce jusqu'au 18 avril 2027. Elle est déployée dans l'ensemble des espaces du Musée Jenisch Vevey, y compris les salles de la Fondation Oskar Kokoschka et le Pavillon de l'estampe.

"Le parcours retrace l'itinéraire singulier de Jean Planque, ses liens avec les artistes, son activité décisive (de 1954 à 1972) en faveur de la Galerie Beyeler et son regard de collectionneur", expliquent les responsables du musée, qui s'est vu confier la collection.

Quinze années en France

La Ville de Vevey, l'Etat de Vaud, le Musée Jenisch Vevey et la Fondation Jean et Suzanne Planque avaient annoncé en septembre 2025 ce retour de la collection dans le canton de Vaud, quinze ans après son départ pour la France. En septembre 2010, la Fondation tournait en effet le dos à Lausanne, après l'échec dans les urnes fin 2008 du projet de musée vaudois des Beaux-Arts à Bellerive, au bord du lac, et les incertitudes du projet à la gare.

Après avoir reçu plusieurs propositions d'accueil, elle disait oui au Musée Granet à Aix-en-Provence, la ville de Cézanne, peintre que le conseiller d'art et collectionneur vaudois Jean Planque (1910-1998) admirait. L'accord passé avec la Fondation prévoyait alors un "bail" de quinze ans. Elle avait toutefois pris les précautions juridiques nécessaires pour être libre de bouger au terme de cette période.

Les oeuvres réunies par Jean Planque, qui a travaillé quinze ans à la Fondation Beyeler de Riehen (BL) et qui était notamment ami de Cézanne, Picasso et Dubuffet, abondent de signatures célèbres: outre les trois mentionnés, on retrouve aussi Van Gogh, Gauguin, Monet, Renoir, Klee, Degas, Braque, Léger, de Staël, Bonnard, Tapiès, Aloïse ou Soutter. Cette collection de plus de 300 oeuvres a été constituée entre les années 1940 et 1998 par Jean Planque, qui était lui-même peintre.

La convention conclue avec la Ville de Vevey est prévue pour une durée de cinq ans, renouvelable. C'est en mars dernier que les oeuvres ont quitté Aix-en-Provence pour rejoindre définitivement la ville d’images.

/ATS