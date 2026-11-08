Des victimes d'abus des jésuites en Bolivie en appellent au pape

La "Communauté bolivienne de survivants", un groupe de victimes, a demandé samedi au pape Léon ...
Des victimes d'abus des jésuites en Bolivie en appellent au pape

La basilique St-François à la Paz en Bolivie.

Photo: KEYSTONE/EPA/LUIS GANDARILLAS Photo: KEYSTONE/EPA/LUIS GANDARILLAS

La "Communauté bolivienne de survivants", un groupe de victimes, a demandé samedi au pape Léon XIV, en tournée en Uruguay, en Argentine et au Pérou, une réponse juste et définitive face aux dénonciations d'abus sur mineurs attribués à des jésuites en Bolivie.

"Nous, victimes, avons déposé des plaintes formelles auprès de la Conférence épiscopale bolivienne (CEB), de la nonciature apostolique et du cardinal Toribio Porco Ticona (un prélat bolivien, ndlr), sans obtenir à ce jour de réponse", a dénoncé ce groupe dans une lettre ouverte, consultée par l'AFP.

La lettre souligne que "dans tous les cas impliquant des jésuites pour des délits sexuels présumés, l'impunité a régné en raison d'un arsenal institutionnel qui facilitait leurs crimes et les protégeait", dans lequel, selon les plaignants, étaient impliquées des structures de la Compagnie de Jésus en Espagne et en Bolivie, ainsi que la direction de l'ordre à Rome. Les victimes réclament également que le Vatican intervienne dans les enquêtes ecclésiastiques en cours.

La lettre doit être remise lundi au pape par l'intermédiaire de la Nonciature apostolique de Bolivie, a indiqué à l'AFP Edwin Alvarado, secrétaire aux relations internationales de la "Communauté bolivienne de survivants".

Le groupe demande que Léon XIV, lors de son voyage en Amérique du Sud, "réserve un temps" pour écouter les victimes d'abus par des ecclésiastiques en Bolivie.

Plusieurs cas "graves" et "documentés" se sont produits il y a plusieurs décennies et impliquent des jésuites qui, pour la plupart, sont décédés.

Parmi les cas les plus médiatisés, la lettre ouverte cite les dénonciations d'abus dans un collège de la ville de Cochabamba (centre), où le groupe a identifié "400 victimes de cinq jésuites qui étaient directeurs, éducateurs, infirmiers et guides spirituels".

Parmi les personnes mises en cause figure l'Espagnol Alfonso Pedrajas, décédé en Bolivie en 2009 des suites d'un cancer à l'âge de 66 ans, sans jamais avoir été jugé.

L'Église catholique et les jésuites ont exprimé leurs regrets à plusieurs reprises, et le pape François a même fait part, en juin 2023, de sa "honte".

/ATS


 

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