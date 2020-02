Dix Ajoulots sollicités en licence B

Les clubs de National League veulent piocher au HC Ajoie en cas de fin de saison prématurée à Porrentruy. Dix joueurs de la formation ajoulote ont été convoités par les clubs de l’élite du hockey sur glace, selon le site spécialisé qui communique ce samedi. Leurs licences B ont donc été activées, d'après une confirmation du directeur technique du HCA Vincent Léchenne. Le HC Ambri-Piotta a activé les licences B de Giacomo Casserini, Fabio Arnold, Zaccheo Dotti et de Jonathan Hazen. De son côté, Fribourg Gottéron avait déjà annoncé en septembre l’acquisition de celles de Joel Aebi, Kevin Ryser et Nicolas Thibaudeau. Lausanne s’est également intéressé aux Ajoulots et plus précisément à Ueli Huber et Reto Schmutz. La licence B de Philip-Michael Devos a, quant à elle, été établie du côté de Berne. /lge-mle