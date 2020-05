Tristan Vauclair s’arrête… et reprend les juniors de Delémont !

Une page de l’Histoire du hockey sur glace jurassien se tourne. Tristan Vauclair met un terme à sa carrière de joueur professionnel. Il n’évoluera donc plus dans l’élite avec Fribourg Gottéron la saison prochaine, ni en Swiss League avec son club formateur du HC Ajoie. Le cadet de la fratrie de Courtemaîche (35 ans) s’est engagé ce mardi comme coach professionnel du mouvement junior du HC Delémont-Vallée. Son contrat porte sur deux ans avec option pour une troisième saison. Tristan Vauclair dirigera 130 jeunes répartis dans sept équipes. L’Ajoulot pourrait même intégrer le contingent de la première équipe, néo-promue en première ligue. Il rendra toutefois sa décision ultérieurement : sa priorité va pour l’heure au mouvement junior et à sa famille.

La carrière de Tristan Vauclair a démarré en LNB avec le HCA lors de la saison 2001/2002. Elle s’est donc achevée cet hiver avec les Dragons fribourgeois en National League. En Suisse, l’Ajoulot a aussi porté le maillot de Coire, Lugano, Martigny et de l’équipe nationale. Avec le retrait de Tristan, on ne verra donc plus les frères Vauclair dans l’élite, puisque Geoffrey et Julien sont aussi des retraités du hockey sur glace. Une première depuis la saison…1993/1994 et les débuts de l’aîné Geoffrey avec Ajoie en LNB ! /rch