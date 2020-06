Bénévoles recherchés pour fouiller le Château d’Asuel

Les Amis du Château d’Asuel cherchent des bras supplémentaires. L’association créée en décembre 2019 a lancé vendredi un appel à de nouveaux membres. Elle vise à poursuivre l’exploration archéologique et la mise en valeur du site cet été, notamment l’éboulis ouest du château et la mise au jour d’un puit représenté sur une gravure d’Auguste Quiquerez. Le but de ces travaux est d’ouvrir le site au public, jalonné de panneaux didactiques. Les fouilles auront lieu les samedis 20 et 27 juin 2020 et, sous réserve, les 4, 11 18 et 25 juillet, ainsi que les 8 et 22 août. Les intéressés peuvent contacter l’association via téléphone au 079/574.54.17 ou par mail à l'adresse suivante : chateau.asuel@gmail.com. /comm-gtr