Une application pour aider la recherche sur la sclérose en plaques

Les personnes en bonnes santé peuvent désormais contribuer à la recherche sur la sclérose en plaques. C’est l’idée de la nouvelle application MitrendS développée par la Haute école spécialisée bernoise associée à l’EPFZ, MIDATA, Swiss Data Science Center et l’hôpital de Zurich. Cette application est sortie depuis maintenant quelques semaines et les premiers patients devraient pouvoir en profiter dès cette semaine. L’objectif est de récolter des données neurologiques de personnes saines à l’aide d’exercices interactifs et de les comparer ensuite à celles de patients atteints de sclérose en plaques. Ces exercices se présentent sous plusieurs formes comme le fait de devoir suivre une route avec son index ou encore de devoir replacer des points sur des emplacements bien précis. À la suite de l’exercice, la tablette calcule une multitude de données comme la vitesse d’exécution ou les blocages qui peuvent subvenir et donne des « indications supplémentaires plus précises que ce que l’on peut faire sur papier », selon le chargé de projet, François Von Kaenel.