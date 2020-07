Des demandes d’adoption en hausse à l’AJPA

Profiter du semi-confinement pour adopter un animal de compagnie : de nombreuses personnes ont voulu franchir le pas ce printemps. Dans la région, l’Association jurassienne de protection des animaux a constaté une hausse des demandes durant cette période particulière. La plupart concernait des chiens et provenait même d’autres cantons suisses. L’AJPA n’a pas pu répondre à toutes les requêtes, car il n’y a pas un grand nombre de chiens à adopter dans notre pays. Il est aussi indispensable d’avoir du temps, selon la vice-présidente de l’association et responsable des adoptions, Claudia Zuber. Si le ou les propriétaires travaillent à temps plein et qu’ils n’ont pas de solutions de garde, l’AJPA n’entre pas en matière.