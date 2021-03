La méthode Montessori appliquée aux seniors

L’idée de ne pas « tourner en rond »

Cuisiner, jardiner ou se préparer soi-même une tisane pendant la nuit en cas d’insomnie. Des espaces ouverts en permanence, sur l’extérieur ou sur la cuisine, pour que le senior se sente chez lui. Des coins pour être seul, et lire. Un frigo pour aller chercher un yoghourt, peu importe l’heure, en cas de fringale. Chaque objet a son importance dans les locaux des Ecureuils.

« Tout l’immeuble est organisé selon un code couleurs. Chaque couloir mène quelque part. Le senior ne se sent pas limité, enfermé, reprend Geoffrey Hemart, directeur-adjoint et médecin chef. A chaque bout de couloir on trouve une porte, une fenêtre ou un tableau. L’idée, c’est qu’on ne tourne pas en rond ici. A chaque action, il y a un but, on va vers quelque chose. » S’intéressant au passé et à l’histoire de chaque résident, le personnel a le rôle d’écouter, d’appuyer, de valoriser la personne, et il favoriserait ainsi une meilleure autonomie chez les seniors. /cka