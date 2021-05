Un Boldair encore plus vivifiant

S’il sera possible de se passer de l’application Movvin pour la grande boucle, elle sera indispensable pour les nouveaux tracés : « Nous avions besoin d’aide. La Valdorée est très bien indiquée, par contre les nouveaux sentiers sont plus difficiles à trouver et l’application va servir de guide. La géolocalisation va permettre de se repérer et de scanner le QR code du poste. Il y aura aussi quelques informations didactiques sur le lieu en question », poursuit Dave Cattin.

Les inscriptions pour le Défi Boldair sont ouvertes dès vendredi. Les parcours pourront être compostés jusqu’à fin octobre. Retrouvez toutes les informations ici. /emu