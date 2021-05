Une histoire de bornes et des bornes pour l’Histoire

La frontière et ses bornes, sources d’inspiration dans la région pour un historien. Olivier Cavaleri sort le livre « Histoire de bornes : la frontière entre le canton du Jura et la France ». Cet ouvrage, publié aux éditions Stlatkine, permet de retracer l’histoire de la frontière grâce à 16 promenades et aux bornes qui sont plantées sur le territoire. Formées de différents motifs (liste des rois de France, crosse de l’ancien Evêché de Bâle, blasons des Habsbourg), ces pierres documentent l’histoire animée de notre région. Le rôle d’Olivier Cavaleri a été divisé entre celui de chercheur sur le terrain avec le recensement des bornes et celui d’historien avec la nécessité de tisser le lien entre ces témoins et l’Histoire. Olivier Cavaleri évoque volontiers le « musée en plein air » qui se cache derrière les promenades proposées par l’historien. /mle