Coup de solaire sur l’agglo de Delémont

Une collaboration autour de l’énergie solaire se met en place dans l’agglomération de Delémont. Un projet destiné à promouvoir ce type d’énergie renouvelable a été présenté ce vendredi. Il s’intitule Group-IT et est lancé en collaboration avec la HES-SO Valais. Le projet qui est soutenu par l’Office fédéral de l’énergie vise les particuliers et les petites entreprises. Il propose un accompagnement aux propriétaires qui veulent installer des panneaux photovoltaïques sur le toit de leur bâtiment. L’appui va d’une pré-évaluation à la réalisation d’un appel d’offres groupés en lien avec les entreprises locales et se déroule en deux phases. Mode d’emploi détaillé à découvrir ci-dessous avec Jean-Marie Laurent, représentant du Group-IT à la HES-SO Valais :