Grégory Hofmann devient ambassadeur du Golf-Club Les Bois

Grégory Hofmann et le Golf-Club Les Bois s’associent. Le joueur de hockey sur glace devient ambassadeur du club de golf franc-montagnard. La cérémonie officielle de présentation du partenariat s’est tenue dimanche. Le club se dit « heureux » que Grégory Hofmann devienne un de ses membres et un de ses ambassadeurs sur les différents parcours de golf en Suisse et aux Etats-Unis.





Il fera le grand saut cet été

Grégory Hofmann a été sacré champion de National League avec Zoug la saison passée. Après avoir disputé le Championnat du monde avec la Suisse, son transfert en direction de la NHL, prestigieuse ligue nord-américaine, a été annoncé il y a un peu plus de deux semaines. Originaire du Jura bernois, le joueur de 28 ans a signé pour une saison avec Columbus Blue Jackets. Nous évoquerons ce départ outre-Atlantique dans la semaine à venir sur notre antenne et notre site internet. /tri-mmi