Les silos attendent impatiemment d’être remplis de grains

Pour corriger le tir, il faudrait à présent deux à trois semaines d’un temps beau et sec pour que les céréales puissent finir de mûrir, tout en arrêtant la prolifération des maladies. « Les agriculteurs qui font de la production intégrée et qui utilisent des variétés extensives, qui sont pour la plupart bien résistantes aux maladies, pourraient avoir un avantage sur d’autres régions qui travaillent avec des variétés plus intensives et plus sensibles », poursuit Ignace Berret. /emu