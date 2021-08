Plus de 15 millions de francs de pots-de-vin

Une histoire de gros sous et de corruption dans le monde horloger devant le Tribunal criminel à La Chaux-de-Fonds. Quatre hommes comparaissent jeudi et vendredi prochains pour corruption, gestion déloyale et blanchiment d’argent. Trois d’entre eux sont des anciens collaborateurs de chez Tissot et Calvin Klein. Ils sont soupçonnés d’avoir accepté des privilèges à hauteur de plus de 15 millions de francs du 4e accusé, un fournisseur chinois.

Ce sous-traitant chinois est prévenu d’avoir versé des pots-de-vin pour obtenir, de manière privilégiée, des contrats volumineux et de poursuivre sa collaboration avec les entreprises Tissot et Calvin Klein. Les faits ont duré neuf ans, de 2004 à 2015. Outre les pots-de-vin, le fournisseur a également rémunéré des conseils techniques de la part des accusés, des sommes qui sont tombées dans leurs poches alors qu’elles auraient dû revenir aux marques de montres.

Deux des prévenus étaient responsables qualité, l’un chez Tissot et l’autre chez Calvin Klein. Le troisième était responsable des commandes chez Tissot. Tous trois ont été licenciés lorsque l’affaire a éclaté en 2014. L’acte d’accusation stipule que les accusés ont agi dans le seul but de s’enrichir. Sur les 15 millions en jeu, plus de 12 millions ont été versés à un seul des prévenus. /sma