Le collège Thurmann serre la vis sur les tenues

Un pictogramme validé par le Service de l’enseignement

Le canton, dans son modèle de règlement type, prescrit « Une tenue vestimentaire et une apparence, appropriées et non provocantes, exigées de tous ». Une marge de manœuvre est laissée aux établissements, comme ici à Thurmann. Le chef du Service de l’enseignement valide le pictogramme utilisé par l’école qui « ne fait aucune discrimination entre filles et garçons et clarifie la situation ». Fred-Henri Schnegg rappelle qu’« on ne va pas à l’école comme on va à la plage » et que le problème de l’habillement à l’école a toujours existé. Selon lui, il y a rarement de sanction à ce sujet dans le Jura. /ncp-lbe