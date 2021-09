Un tour de l’hémicycle avec Nicolas Maître

Notre chronique Un tour de l’hémicycle s’est consacrée ce mardi au député PS d’Epauvillers Nicolas Maître. Ce dernier était l’invité de La Matinale sur RFJ. L’homme de 60 ans, retraité depuis quelques jours, est ancien conseiller à la clientèle à La Poste, féru de course à pied et de photographie. Nicolas Maître, dont la devise est « loyale et fidèle », se bat pour un service public fort. Le conseiller communal de Clos du Doubs vit sa 2e législature au Parlement jurassien. Découvrez l'entretien complet ci-dessous. /mmi